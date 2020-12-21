Aus der Patsche in die PatscheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 21: Aus der Patsche in die Patsche
44 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Ein Junge ruft die Polizei, weil er seinen kleinen Bruder vermisst. Doch dieser ist nicht das einzige Opfer in diesem kniffligen Fall. - Eine aufgelöste Frau im Brautkleid weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Sie wurde angeblich von Ihrem Bräutigam sitzen gelassen. Doch wo ist er? - Die Polizisten werden zu einem Verletzten gerufen. Es stellt sich heraus, dass mehrere Jugendliche Möbel und Hausrat des Opfers aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen haben.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1