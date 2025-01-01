Auf Streife - Berlin
Folge 3: Plakatieren verboten
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird wegen eines Einbruchs gerufen, doch außer dem 14-jährigen Sohn fehlt nichts. Die Mutter befürchtet, dass der Nachwuchs-Musiker ausgerissen ist, die Beamten machen sich auf die Suche. - Die Polizisten werden gerufen, weil eine Fußgängerin von einem Grabstein niedergestreckt wurde. Der Stein fiel in einer Kurve von einem zu schnell fahrenden Lieferwagen. - Die Polizisten werden in einen Park gerufen, wo zwei junge Frauen einen Mann überfallen haben sollen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1