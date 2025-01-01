Auf Streife - Berlin
Folge 10: Tickender Koffer
45 Min.Ab 12
Eine Frau, die Äpfel verkauft, ruft die Polizisten zur Hilfe: Ihre Tageseinnahmen wurden gestohlen. Die Beamten können den Dieb schnappen, müssen sich aber kurze Zeit später einer weiteren Herausforderung stellen. - Der Kinderwagen einer Mutter wurde im Treppenhaus angezündet. Sie vermutet, dass der Vermieter dahinter steckt, weil er die Bewohner schon länger aus dem Haus ekeln will.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1