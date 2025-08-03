Auf Streife - Berlin
Folge 5: Emil ist weg
45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Die Polizisten werden von einem besorgten Vater gerufen. Er habe kurz an seinem Motorrad geschraubt und nun sei sein Baby spurlos verschwunden! - Die Polizisten werden Zeugen eines Beziehungsstreits in einem Mehrfamilienhaus. Sie können weitere Ausbrüche des gewaltätigen Mannes verhindern. Doch in der Wohnung gibt es noch einiges mehr zu entdecken ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1