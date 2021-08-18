Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 17vom 18.08.2021
44 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen: Ein Auto hat eine Frau überrollt. Die Schwester hat einen schrecklichen Verdacht und es bahnt sich ein Familiendrama an. - Die Polizisten werden in ein Parkhaus beordert. Dort finden sie eine seltsame Situation vor: Ein Mann und zwei Frauen wälzen sich auf dem Boden und beide Parteien haben eine andere Erklärung dafür. - Auf Streife werden die Beamten auf eine Frau aufmerksam, die panisch gegen die Scheibe einer Imbissbude hämmert.

