Folge 6: Überfall an der alten Fabrik
44 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Eine Frau wird angekettet in einer Industrieruine gefunden. Sie wurde überfallen, die Täter haben ihr Schlüssel und Papiere gestohlen und sind wahrscheinlich gerade dabei, ihre Wohnung auszuräumen. - Die Polizisten werden von einer Frau um Hilfe gerufen, die in einem Bus sitzt: Der Busfahrer fährt in Schlangenlinien auf die Gegenspur und wirkt abwesend. Die Beamten versuchen, den Bus aufzuhalten.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
