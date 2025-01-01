Auf Streife - Berlin
Folge 7: Mädchen finden Schatztruhe
45 Min.Ab 12
Eine Mutter sucht ihre 16-jährige Tochter. Angeblich hat sie die letzten Wochen nur mit einer einzigen Freundin Zeit verbracht. Als die Beamten mit der Mutter zur besagten Freundin fahren, öffnet ein junger Mann die Tür. - Die Polizisten ermitteln bei einem Einbruch in eine Minigolfanlage: Anscheinend haben die Täter eine Party gefeiert. Als der Ausweis ihres Mannes gefunden wird, gerät die Putzfrau unter Verdacht.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1