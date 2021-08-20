Auf Streife - Berlin
Folge 22: Das Blut-Rätsel
44 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12
Die Polizei wird gerufen, weil eine Frau Blutspuren vor ihrer Wohnungstür gefunden hat und ihre Mitbewohnerin verschwunden ist. Sie geht von einem schrecklichen Verbrechen aus. - Der Beifahrer einer Protzkarre flitscht seinen Zigarettenstummel in ein anderes Auto. Der Fahrer verliert daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. - Die Beamten entdecken ein aufgebrochenes Auto. Als im Handschuhfach Drogen gefunden werden, gerät die Halterin selbst unter Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1