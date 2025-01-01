Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Wo ist Johanna?

SAT.1Staffel 3Folge 27
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden gerufen, weil eine Frau angegriffen wird. Sie sucht in einer WG nach ihrer Tochter, deren Freund dort wohnt. Wo ist das Mädchen abgeblieben? - Ein Streit auf einem Parkplatz ruft die Beamten auf den Plan. Herumliegende Banknoten führen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wer ist für den unerwarteten Geldregen verantwortlich? - In einer Firma geht der Feueralarm los. Die Polizisten stellen aber weder einen Brand noch einen anderen Notfall fest.

