Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 3Folge 37
Folge 37: Bambowle

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Bowling-Kneipe gerufen, in der ein Unbekannter mit Pfefferspray um sich gesprüht und mehrere Menschen verletzt hat. Während die Polizisten den Täter suchen, versucht jemand, Vorteile aus der Situation zu schlagen. - Die Polizisten greifen einen Zehnjährigen ohne Begleitung auf. Der Junge war auf dem Weg zum Wannsee und will auf keinen Fall nach Hause. Weil das die Beamten stutzig macht, statten sie den Eltern einen Besuch ab.

