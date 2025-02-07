Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das verschwundene Baby

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 07.02.2025
Das verschwundene Baby

Folge 26: Das verschwundene Baby

45 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Ein Kinderwagen wird angefahren, glücklicherweise ist dieser leer. Doch von Mutter und Kind fehlt jede Spur. Finden die Beamten sie rechtzeitig? - Angelique hat ein Armband gestohlen und zeigt sich selbst an. Die Besitzerin behauptet jedoch, das Armband noch nie gesehen zu haben.

