Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 26: Das verschwundene Baby
45 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Ein Kinderwagen wird angefahren, glücklicherweise ist dieser leer. Doch von Mutter und Kind fehlt jede Spur. Finden die Beamten sie rechtzeitig? - Angelique hat ein Armband gestohlen und zeigt sich selbst an. Die Besitzerin behauptet jedoch, das Armband noch nie gesehen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1