Auf Streife - Die neuen Einsätze

Schluckspecht

SAT.1Staffel 1Folge 108vom 24.09.2025
Folge 108: Schluckspecht

44 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Ein betrunkener Autofahrer geht auf gefährliche Chaosfahrt durch die Stadt. Doch die Tochter behauptet, er trinkt nie. Was steckt dahinter? - Versuchter Raubüberfall: Ein junger Mann reißt den Käufer einer gebrauchten Spielekonsole vom Fahrrad. Wer könnte noch Interesse an der Konsole haben und warum? - Eine Frau wird verletzt gefunden und scheint Opfer eines brutalen Einbruchs geworden zu sein. Können die Beamten den oder die Täter ermitteln?

SAT.1
