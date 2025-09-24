Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 108: Schluckspecht
44 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Ein betrunkener Autofahrer geht auf gefährliche Chaosfahrt durch die Stadt. Doch die Tochter behauptet, er trinkt nie. Was steckt dahinter? - Versuchter Raubüberfall: Ein junger Mann reißt den Käufer einer gebrauchten Spielekonsole vom Fahrrad. Wer könnte noch Interesse an der Konsole haben und warum? - Eine Frau wird verletzt gefunden und scheint Opfer eines brutalen Einbruchs geworden zu sein. Können die Beamten den oder die Täter ermitteln?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
12
