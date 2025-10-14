Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 114: Geplatzer Deal
44 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Ein Mann möchte seine schwangere Frau mit einer neuen Wohnung überraschen. Es öffnet aber nicht der Makler, sondern die aktuelle Mieterin. Was ist passiert? - Die Beamten ermitteln in einem bizarren Fall eines Gummistiefel-Diebstahls. - Eine Frau macht sich große Sorgen um ihren Ex-Mann. Die Beamten geraten in ihren Ermittlungen in einen geplatzten Deal.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1