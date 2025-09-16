Schlagring und LiebesbriefeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 119: Schlagring und Liebesbriefe
45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Ein harmloser Fahrradsturz entblößt drei Tage alte Kampfverletzungen bei einem 17-Jährigen. Wer hat ihm das angetan? - Zwei Parteien behaupten eine Location gebucht zu haben. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Wollte der Vermieter doppelt abkassieren oder was steckt dahinter? - Nach einem angeblichen Diebstahl eskaliert ein Konflikt zwischen einem Kunden und dem Ladendetektiv. Eine Dashcam-Aufnahme deckt schließlich die Wahrheit auf.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1