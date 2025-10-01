Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 106vom 01.10.2025
44 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Ein brutaler Raubüberfall auf eine Rentnerin stellt die Beamten vor ein Rätsel. Wer ist der skrupellose Dieb? Eine Streiterei zweier Väter eines Kindergartens gerät außer Kontrolle. Entlud sich die Wut des einen Rivalen wirklich am Auto des anderen? Nach einem schockierenden Überfall auf einen Rentner gerät dessen streitsüchtiger Nachbar unter Verdacht.

SAT.1
