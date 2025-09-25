Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 112: C(r)ash-Game
45 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Eine Fahranfängerin nimmt einen verletzten Fremden im Auto mit. War es ein Überfall oder steckt mehr dahinter? Die Polizei stößt auf ein dunkles Geheimnis. - Die Beamten ermitteln in einem dreisten Diebstahl durch ein Krümelmonster. Und das Diebesgut waren keine Kekse. - Nach der Verwüstung eines Massagesalons gerät ein aggressiver Kunde unter Verdacht. Doch was macht ein schlafender Wohnungsloser in den Räumlichkeiten?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1