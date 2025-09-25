Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 112vom 25.09.2025
Eine Fahranfängerin nimmt einen verletzten Fremden im Auto mit. War es ein Überfall oder steckt mehr dahinter? Die Polizei stößt auf ein dunkles Geheimnis. - Die Beamten ermitteln in einem dreisten Diebstahl durch ein Krümelmonster. Und das Diebesgut waren keine Kekse. - Nach der Verwüstung eines Massagesalons gerät ein aggressiver Kunde unter Verdacht. Doch was macht ein schlafender Wohnungsloser in den Räumlichkeiten?

