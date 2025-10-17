Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 113: Kein großer Wurf
45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der Wagen eines jungen Paares wird von einer Brücke mit einem Schlammklumpen beworfen und verunglückt. Die Ermittlungen der Polizei ergeben Überraschendes. - Der Betreiber eines Online-Shops und seine Kundin werfen sich gegenseitig Betrug vor. Verschickte Ware soll zweimal nicht angekommen sein. - Spuk im Elternhaus: Als der Erbe die Stimme seines verstorbenen Vaters hört, verdächtigt er die Schwester, doch die weiß angeblich von nichts.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1