Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 113vom 17.10.2025
Folge 113: Kein großer Wurf

45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der Wagen eines jungen Paares wird von einer Brücke mit einem Schlammklumpen beworfen und verunglückt. Die Ermittlungen der Polizei ergeben Überraschendes. - Der Betreiber eines Online-Shops und seine Kundin werfen sich gegenseitig Betrug vor. Verschickte Ware soll zweimal nicht angekommen sein. - Spuk im Elternhaus: Als der Erbe die Stimme seines verstorbenen Vaters hört, verdächtigt er die Schwester, doch die weiß angeblich von nichts.

