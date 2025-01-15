Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 31: Mitklauzentrale
44 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Der Pkw einer Frau, die Mitfahrgelegenheiten anbietet, wird gestohlen - samt Mitfahrerin. Wurde die junge Studentin entführt oder was steckt wirklich dahinter? - Ein Tanzlehrer wird gefesselt aufgefunden, auf seine Brust hat man "Erpresser" gekritzelt. Hat er delikate Informationen über seine Schülerinnen ausgenutzt? - Ein geplanter romantischer Abend eskaliert. War es nur ein Unfall, oder steckt eine impulsive Aktion mit fatalen Folgen dahinter?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1