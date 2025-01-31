Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 32vom 31.01.2025
45 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Der geplante Bau eines kleinen Windparks am Kölner Stadtrand sorgt für Furore. Doch hat auch der Angriff auf einen Blumenladen damit zu tun? - Nach einer wilden Partynacht wacht ein Versicherungskaufmann mit einem Schock-Tattoo auf der Stirn auf.

