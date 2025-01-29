Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 34: Falsche Freundinnen
44 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Eine Rentnerin zeigt einen Beinahe-Unfall mit Fahrerflucht an. Das Nummernschild führt die Ermittler auf Spur der 15 -Jährigen Tochter der Autobesitzerin. - Ein Stromausfall auf der Wache bringt Licht in einen Diebstahlsfall. - Ein nackter Mann rennt durch den Park und behauptet, ausgeraubt worden zu sein. Die Beamten zweifeln an seiner Geschichte, als sie ein weiteres Opfer finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1