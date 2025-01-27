Der stalkende HausmeisterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 40: Der stalkende Hausmeister
44 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Ein ehemaliges Stalking-Opfer wird auf offener Straße angegriffen. Steckt ihr ehemaliger Peiniger dahinter, der frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde? - Leichenwagenfahrer Kevin meldet eine Leiche als gestohlen doch verstrickt sich schnell in Widersprüche. Was ist mit der Leiche passiert? - Eine Frau möchte ihr Haus verkaufen. Ein renitenter Kaufinteressent und fremde Personen im Haus bringen die Verkäuferin zunehmend aus der Fassung.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1