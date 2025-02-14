Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 42: Lösegeld adieu
44 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Ein Fahrradkurier findet eine Tüte voller Bargeld auf einer Parkbank. Stammt das Geld aus einem Überfall oder steckt etwas anderes dahinter? - Eine Spielkonsole wurde aus dem Wagen eines Familienvaters gestohlen. Sein Kollege hat den Täter gesehen. Kennt das Opfer den Dieb womöglich?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1