Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 44: Ins Blaue
45 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Als eine schwangere Frau vor einem Reisebüro niedergeschlagen wird, gerät ein skrupelloser Bauunternehmer unter Verdacht. - Eine verzweifelte Mieterin erhält Drohbriefe und ihr Eigentum wurde beschädigt. Sie ist nicht das einzige Opfer von Sachbeschädigung, ihr Vermieter zählt ebenfalls dazu. - Ein Teenager verschwindet nach einem Barbesuch, die Mutter findet keine Antworten, und die Polizei entdeckt Schockierendes. Eine dramatische Suche beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1