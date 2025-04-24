Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 55: Zu verschenken
45 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Vanessa entdeckt eine "Zu verschenken"-Kiste vor einem Wohnhaus, darin liegt eine Pistole. Ist die Waffe echt? Ein Schuss liefert die Antwort ... - Ein Mann bringt einen Taschendieb zur Wache, den er auf frischer Tat ertappt hat. Die Beamten finden heraus, dass die beiden sich kennen! Was steckt dahinter? - Nachbarschaftsstreit eskaliert: Geklaute Dessous, Verdächtigungen und ein überraschendes Geständnis bringen die Polizei auf eine unerwartete Spur.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1