SAT.1Staffel 1Folge 56vom 25.04.2025
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Die Gattin eines Großunternehmers wird vor den Augen ihres Bodyguards entführt. Die Beamten merken schnell, dass hier nichts mit rechten Dingen zugeht. - Eine Passantin bringt das verlorene Portemonnaie einer entkräfteten Sozialarbeiterin zur Polizei. Die Ermittler entdecken darin illegale Substanzen. - Eine frisch Verheiratete verdächtigt ihren neuen Ehemann, sie zu vergiften. Dieser bestreitet das jedoch. Dann erleidet die Frau einen Zusammenbruch: War es doch Gift?

SAT.1
