SAT.1Staffel 1Folge 58vom 05.03.2025
45 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

Als sich ein vermeintlicher Gerichtsvollzieher bei einer Patchwork-Familie ankündigt, kommt es zu einem heftigen Streit. Dieser ruft die Polizei auf den Plan - Eine schwangere Frau wurde im Park angegriffen - das behauptet zumindest ihr Ehemann. Schritt für Schritt offenbaren die Beamten ein Netz aus Lügen - Nach einem scheinbar normalen Arbeitstreffen steht der Kollege plötzlich nackt in der Wohnung einer Versicherungskauffrau, was die Polizei auf den Plan ruft.

