SAT.1Staffel 1Folge 62vom 14.05.2025
Folge 62: Räuberisches Rendezvous

44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Nachdem sie einer "lebenden Statue" begegnet sind, vermissen diverse Passanten plötzlich ihre Wertsachen. - Alarm auf der Wache: Die Beamten finden eine Abhörwanze. Das heimliche Manöver bringt die Ermittler auf eine brisante Spur. - Ein kreidebleicher Mann wird blutend, mit einer Unkrauthacke in der Schulter, von seiner Nachbarin gefunden. Steckt sein Drogen-dealender Sohn dahinter?

SAT.1
