Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 65: Alte Wunden
44 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Sanitäter alarmieren die Streife, weil sie bei einer vermeintlich gestürzten Frau Verletzungen feststellen, die auf Gewalt hindeuten. War es ihr Bruder? - Ein 13-Jähriges Mädchen wird am Geldautomaten überfallen, als sie für ihre Mutter Geld abheben will. Doch wer würde so etwas übers Herz bringen? - Mitten in der Jagdsaison entdeckt eine Joggerin Blutspuren im Wald. Dass im gleichen Areal eine Seniorin vermisst wird, lässt die Beamten Schlimmes ahnen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
