Im Schatten der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 66: Im Schatten der Wahrheit
44 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Ein Au Pair wird von ihrem 14-jährigen Schützling angeschossen. Den Beamten fällt es trotzdem schwer, ihn als Täter zu sehen. - Im Müll einer bekannten Künstlerin wurden wertvolle Skizzen im Wert von 18.000 Euro entwendet. Gehören sie nun dem Dieb oder muss er sie zurückgeben? - Eine Pflegemutter meldet besorgt ihr Pflegekind als vermisst, was ausgerissen ist. Mit Hilfe der Polizei wird ein lang behütetes Geheimnis gelüftet
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1