Traumtypen bleiben ein TraumJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 68: Traumtypen bleiben ein Traum
45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Eine junge Witwe meldet einen Autodiebstahl. Auf der Suche nach dem Wagen ihres verstorbenen Mannes werden die Beamten Zeuge einer bedrohlichen Geiselnahme - Ein Kraftsportler wird nach dem Training in der Sauna eingesperrt. Die Polizei auf der Wache ermitteln, wer ihn in diese lebensbedrohliche Gefahr gebracht hat - Ein Junggeselleninnenabschied gerät außer Kontrolle, wobei die zukünftige Braut zu Schaden kommt. Zunächst gerät der Topless-Kellner unter Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1