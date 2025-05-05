Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Überraschende Diagnose

SAT.1Staffel 1Folge 69vom 05.05.2025
Überraschende Diagnose

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 69: Überraschende Diagnose

45 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Eine Barbesitzerin, hat kürzlich ihren Kellner wegen Kokainhandels in U-Haft gebracht, nun möchte sie sich plötzlich selbst für den Drogenhandel verantworten - Eine Bademeisterin randaliert in der Praxis ihres Frauenarztes und wirft ihm vor, Diagnosen zu erfinden. Was steckt dahinter? - In einer Brautmoden-Boutique steht die zukünftige Braut plötzlich blutüberströmt in ihrem auserwählten Kleid. Was ist geschehen?

