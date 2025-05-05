Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 69: Überraschende Diagnose
45 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Eine Barbesitzerin, hat kürzlich ihren Kellner wegen Kokainhandels in U-Haft gebracht, nun möchte sie sich plötzlich selbst für den Drogenhandel verantworten - Eine Bademeisterin randaliert in der Praxis ihres Frauenarztes und wirft ihm vor, Diagnosen zu erfinden. Was steckt dahinter? - In einer Brautmoden-Boutique steht die zukünftige Braut plötzlich blutüberströmt in ihrem auserwählten Kleid. Was ist geschehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1