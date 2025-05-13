Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 71: Big Foot
45 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Ein Schuhgeschäft-Betreiber und sein Verkäufer locken einen arglosen Kunden in den Lagerraum und schließen ihn dort ein. Was haben sie mit dem Kunden vor? - Eine Frau entdeckt Drogen in der Supermarktlieferung. Dann merkt sie, dass die Bestellung ihrem Rocker-Nachbarn gehört. Ist er etwa ein Drogenschmuggler? - Warum pirschen zwei Personen mit einer leeren Reisetasche durch einen fremden Garten? Die Beamten bekommen eine abenteuerliche Erklärung präsentiert.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1