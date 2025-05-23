Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 72: There will be fire
44 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
In einem Familienbetrieb ereignet sich ein mysteriöser Brand. Indizien deuten auf mögliche Brandstiftung hin. Was steckt hinter diesem Vorfall? - Ein Einbruch, verzweifelte Entscheidungen und ein dunkles Familiengeheimnis: Eine schwangere Frau bittet die Beamten um Hilfe. - Ein Notruf und blutige Kosmetiktücher wecken das Misstrauen der Beamten. Wurden an der Privatadresse illegale Schönheits-Behandlungen durchgeführt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1