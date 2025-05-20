Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 73: Die Date Lüge
44 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Besorgte Eltern melden ihre 14-jährige Tochter als vermisst. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf eine sehr interessante Info - Zwei leergeräumte Tresore und zwei Einbrecher stellen die Ermittler vor ein Rätsel. Was steckt hinter dem Überfall auf eine Boutique? - Schüsse in der Nachbarschaft: Ausgerechnet der Besitzer der Langwaffe hat einen Streifschuss erlitten, kennt angeblich aber den Schützen nicht.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1