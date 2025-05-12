Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 75: Ein mörderischer Anruf
45 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Eine Anruferin, die sich unter einem Pseudonym meldet, berichtet einer Callcenter Agentin am Telefon von ihren Mordfantasien. - Ein Mann flüchtet panisch und verletzt vor seinem Schwiegervater. Dieser behauptet allerdings felsenfest, nichts getan zu haben. Welcher der Männer lügt? - Im Geigenkoffer einer Straßenmusikerin wird eine gestohlene Partitur gefunden. Hat sie sich eines Einbruchs schuldig gemacht?
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1