Auf Streife - Die neuen Einsätze

Spieleabend ohne Sieger

SAT.1Staffel 1Folge 82vom 06.06.2025
Folge 82: Spieleabend ohne Sieger

44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Ein Spieleabend unter Freunden eskaliert, nachdem eine junge Frau zusammenbricht. Bei ihr wird Liquid Ecstasy nachgewiesen. Wie konnte es dazu kommen? - Eine Frau wird in ihrem Wohnwagen vor die Wache geschleppt. Es kommt der Verdacht auf, dass jemand ihre Tätigkeit als Lebensberaterin torpedieren möchte. - Zwei Passantinnen vergeht schnell der Spaß, als sie nach einer Show eines Straßenmagiers bemerken, dass ihre Handys plötzlich verschwunden sind.

