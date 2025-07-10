Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 84vom 10.07.2025
Folge 84: Geplatzte Träume

44 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12

Ein Polizeipraktikant verschwindet spurlos. Die Ermittlungen deuten eindeutig auf ein Verbrechen hin. Können ihn die Beamten noch rechtzeitig ausfindig machen? - Vier Einbrüche in vier Wochen und ein Sicherheitsdienst, der jeden Einbruch verpennt. Gastronom Hugo ergreift eine ungewöhnliche Maßnahme. - Eine Schlägerei zwischen einem nackten Mann und einem bekleideten Mann sorgt für Rätsel. Denn die Beteiligten sind zunächst nicht zu identifizieren.

SAT.1
