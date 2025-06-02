Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Jugend ohne Skrupel

SAT.1Staffel 1Folge 85vom 02.06.2025
44 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12

Der verzweifelte Notruf eines kleinen Jungen versetzt die Beamten in höchste Alarmbereitschaft. Ihn zu finden gestaltet sich jedoch zunächst schwierig. - Ein aufgebrachter Mann will Anzeige erstatten, weil man seine Katze gestohlen hat. Doch bei den Ermittlungen gerät plötzlich er ins Kreuzverhör. - Eine 16-Jährige behauptet, Opfer eines erschreckenden Raubüberfalls zu sein. Doch ihr Vater hat Zweifel an ihrer Geschichte. Was ist wirklich passiert?

