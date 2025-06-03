Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 89vom 03.06.2025
Folge 89: Spread some love

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Als ein junger Graffiti-Sprayer einen Polizeiwagen besprüht, ahnen die Beamten nicht, welches Drama hinter der Tat steckt. - Ein 15-Jähriger am Steuer: Samt seines 13-jährigen Bruders wird er in einem verunfallten Wagen erwischt. Stecken häusliche Probleme dahinter? - Eine Rentnerin versetzt es nachts in Angst und Schrecken. Sie will Aliens im Garten gesichtet haben. Worauf müssen sich die Beamten gefasst machen?

