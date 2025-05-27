Vergewaltigung! - Ist eifersüchtiger Ex Serientäter?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 91: Vergewaltigung! - Ist eifersüchtiger Ex Serientäter?
45 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Als das Rad einer Frau im Wald gefunden wird, kommt der Verdacht auf, dass sie einem Vergewaltiger in die Hände gefallen ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt - Zwei Schwestern streiten um eine alte, noch dazu kaputte Kuckucksuhr ihrer verstorbenen Tante. Die Beamten gehen dem Geheimnis der Uhr auf den Grund - Ein Schuss im Park. Keine brauchbaren Zeugen. Ein, zum Glück, nur leicht verletztes Opfer. Was die Beamten jedoch ermitteln überrascht nicht nur sie selbst.
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1