Auf Streife - Die neuen Einsätze

Gebrochenes Herz

SAT.1Staffel 1Folge 95vom 05.06.2025
Folge 95: Gebrochenes Herz

44 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Ein trauernder Referendar erscheint nicht zur Zeugenaussage auf der Wache. Ist der Tod seiner Mutter der wahre Grund für sein Fernbleiben? - Beinahe tödlicher Unfall im Familienbetrieb: Vater und Sohn ringen um die Führung der Autowerkstatt und mindestens einer von beiden spielt ein falsches Spiel. - Ein wildentschlossener Zwölfjähriger möchte seine Halbschwester anzeigen. Angeblich ist sie für einen Mord verantwortlich.

SAT.1
