Das ist (kein) ÜberfallJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 97: Das ist (kein) Überfall
45 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Ein Maskierter stürmt in einen Laden und bedroht gezielt eine der Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Kennen sich Opfer und Täter womöglich? Ein Lehrer verhindert in der Schule einen Brand. Der Schulrüpel wird als Brandstifter verdächtigt. Doch was hat die Mutter einer seiner Schülerin damit zu tun? Ein mysteriöser Fund in einem herrenlosen Auto stellt die Beamten vor ein Rätsel. Und was hat ein Hund damit zu tun?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1