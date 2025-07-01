Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Frauen, die auf Handys starren

SAT.1Staffel 1Folge 99vom 01.07.2025
Frauen, die auf Handys starren

Frauen, die auf Handys starrenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 99: Frauen, die auf Handys starren

45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Drei Zeugen beschuldigen eine Bikerin, einen Unfall verursacht zu haben, weil sie während der Fahrt ihr Handy nutzte, doch das Gerät ist nicht auffindbar. - Ein orientierungsloser, verwahrloster, alter Mann wird von einer Streife auf die Wache gebracht. Wer ist er und was ist ihm zugestoßen? - Ein gefährlicher Waffenfund in der Hand eines 10-Jährigen alarmiert die Beamten. Wurde mit der Waffe ein Verbrechen begangen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen