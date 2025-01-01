Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Segway to Hell
44 Min.Ab 12
Bei einem Zusammenprall mit einem Segway erleidet ein Junge schwere Kopfverletzungen. Der Fahrer schiebt die Schuld auf das hilflose Kind, dessen Zustand sich immer weiter verschlechtert. Wie konnte es zu dem tragischen Unglück kommen? - Eine besorgte Mutter bringt ihren jugendlichen Sohn in die Notaufnahme: Er leidet unter starker Atemnot, Schwindel und Magenkrämpfen. Die Ärzte sind alarmiert, denn der Junge hat vor wenigen Monaten zwei Nieren transplantiert bekommen.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1