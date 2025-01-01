Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 14
Folge 14: Inferno

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen auf der Autobahn: Ein Wagen mit Anhänger hat seine hochbrisante Ladung verloren - Gasflaschen. Kurz darauf geht ein Auto in Flammen auf, der Fahrer wird schwer verletzt. Die Spezialisten kämpfen mit aller Macht um sein Leben.

SAT.1
