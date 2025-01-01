Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Inferno
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen auf der Autobahn: Ein Wagen mit Anhänger hat seine hochbrisante Ladung verloren - Gasflaschen. Kurz darauf geht ein Auto in Flammen auf, der Fahrer wird schwer verletzt. Die Spezialisten kämpfen mit aller Macht um sein Leben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1