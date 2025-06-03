Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 12vom 03.06.2025
Folge 12: Abgrundtief verliebt

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Ein junger Mann hat einen Kran erklommen und wird nun völlig erschöpft von Krämpfen geschüttelt. Die Spezialisten müssen ihn in schwindelerregender Höhe aus seiner misslichen Lage befreien. Dabei erfahren sie, dass sich seine Freundin noch auf dem Kran befindet. - Auf einem Autobahnparkplatz werden die Spezialisten von einer Autofahrerin auf offensichtlich gefälschte 20 Euro-Scheine aufmerksam gemacht. Das Geld soll von einem Blumenhändler auf dem Parkplatz stammen.

