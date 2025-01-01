Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verstrahlt

SAT.1Staffel 3Folge 4
Verstrahlt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 4: Verstrahlt

44 Min.Ab 12

Unfall auf der Autobahn mit einem Schwerverletzten: Die Spezialisten kämpfen um sein Leben und gehen der Unfallursache auf den Grund. Als einer der Unfallteilnehmer sich an einen Lichtstrahl erinnert, kommen sie der Lösung etwas näher.

SAT.1
