SAT.1Staffel 3Folge 16
Folge 16: Gestrandet

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen an einem See: Ein Mann versucht vergeblich seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. - Ein junge Frau kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Longboardfahrer in die Notaufnahme. Die Ärzte entdecken neben ihren Verletzungen ein Haarbüschel in ihrer Hand. Was ist der Grund für ihren extremen Haarausfall? - Und: Ein kleiner Junge ist mit seinem Fuß in einer Gully-Ritze hängengeblieben und liegt schwer verletzt auf der Straße.

