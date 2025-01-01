Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 3
Folge 3: Im Scheinwerferlicht

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen im Theater: Eine Burlesque-Tänzerin ist von einer herunterfallenden Lichtanlage schwer verletzt worden. Ein Gerüststarb steckt in ihrem Oberschenkel fest, wodurch höchste Vorsicht bei der Versorgung geboten ist! Plötzlich stellt sich heraus, dass noch eine weitere Tänzerin vor Ort war. Ist auch ihr etwas zugestoßen? - Die Zollbeamten überprüfen routinemäßig ein Freizeitboot und stoßen auf tausend blaue Pille, die sich als Ecstasy herausstellen!

SAT.1
