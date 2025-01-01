Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 3Folge 2
44 Min.Ab 12

Die Spezialisten folgen dem Notruf einer Frau: Ihr Mann hat sich an einer Schleifmaschine schwer am Arm verletzt. Schnell steht Medikamentenmissbrauch im Raum, den der Mann aber vehement abstreitet. - Tragisches Unglück auf der Autobahn: Bei einer Polizeikontrolle flüchtet ein junger Autofahrer auf die Fahrbahn! Bei dem Versuch, den Mann zu schützen, wird eine Autobahnpolizistin von einem vorbeirasenden Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

SAT.1
